Меню
Новости Сирии
Лавров: Тревожит отказ Запада помочь в восстановлении подконтрольных Дамаску районов Сирии
Россия
Почти 30 населенных пунктов в России оказались изолированы из-за паводка
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров: Тревожит отказ Запада помочь в восстановлении подконтрольных Дамаску районов Сирии

    263

    Лавров: Тревожит отказ Запада помочь в восстановлении подконтрольных Дамаску районов Сирии

    Пекин, 24 апреля. В беседе с журналистами после выступления на Совете министров иностранных дел стран ШОС глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в России вызывают озабоченность заявления стран Запада о том, что некоторым районам Сирии не следует помогать в восстановлении. 

    «Говоря о восстановлении Сирии, нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые оказываются под контролем сирийского правительства», — отметил российский дипломат.

    Ранее, напомним, страны Запада полностью прекращали поставки гуманитарной помощи в районы, освобожденные сирийской правительственной армией от присутствия террористических и антиправительственных формирований — несмотря на то, что в этих районах продолжали жить все те же мирные жители, что и раньше, после того, как они возвращались под контроль правительства Асада, в США и других странах Запада отказывали им в гумпомощи.

    Позавчера по итогам встречи G7 высокопоставленный представитель администрации США заявил о том, что эта позиция является официальной.

    Лавров: Тревожит отказ Запада помочь в восстановлении подконтрольных Дамаску районов Сирии

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    37
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    569
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    934
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3059