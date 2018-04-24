Лавров: Тревожит отказ Запада помочь в восстановлении подконтрольных Дамаску районов Сирии

Пекин, 24 апреля. В беседе с журналистами после выступления на Совете министров иностранных дел стран ШОС глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в России вызывают озабоченность заявления стран Запада о том, что некоторым районам Сирии не следует помогать в восстановлении.

«Говоря о восстановлении Сирии, нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые оказываются под контролем сирийского правительства», — отметил российский дипломат.

Ранее, напомним, страны Запада полностью прекращали поставки гуманитарной помощи в районы, освобожденные сирийской правительственной армией от присутствия террористических и антиправительственных формирований — несмотря на то, что в этих районах продолжали жить все те же мирные жители, что и раньше, после того, как они возвращались под контроль правительства Асада, в США и других странах Запада отказывали им в гумпомощи.

Позавчера по итогам встречи G7 высокопоставленный представитель администрации США заявил о том, что эта позиция является официальной.