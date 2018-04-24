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«Сделано в Сирии»: предприниматели САР впервые представят в России свою продукцию
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    «Сделано в Сирии»: предприниматели САР впервые представят в России свою продукцию

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    «Сделано в Сирии»: предприниматели САР впервые представят в России свою продукцию

    Дамаск, 24 апреля. Сирия впервые представит национальную выпечку, специи, сувениры и другую продукцию в рамках выставки Halfood, которая состоится 25-27 апреля в «Крокус Экспо». Об этом во вторник рассказал председатель Попечительского комитета выставки Султан Хамзаев.

    По имеющимся данным, на выставке будет презентована специальная экспозиция «Сделано в Сирии». Как отметили организаторы мероприятия, участие в выставке сирийских предпринимателей будет содействовать развитию двусторонних отношений Москвы и Дамаска в области экономики и культуры, передает RT.

    По словам Хамзаева, главная задача выставки заключается в «развитии гуманитарных каналов сотрудничества между двумя странами».

    «Давая сирийскому бизнесу возможность показать свою продукцию российским ритейлерам, мы помогаем обычным гражданам Сирии работать и развивать их бизнес, несмотря на тяжёлые условия в их стране», — отметил он.

    Уточняется, что на выставке можно будет приобрести продукцию из таких стран, как Индонезия, Пакистан и Казахстан.

    Автор: Дана Балан
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