«Сделано в Сирии»: предприниматели САР впервые представят в России свою продукцию

Дамаск, 24 апреля. Сирия впервые представит национальную выпечку, специи, сувениры и другую продукцию в рамках выставки Halfood, которая состоится 25-27 апреля в «Крокус Экспо». Об этом во вторник рассказал председатель Попечительского комитета выставки Султан Хамзаев.

По имеющимся данным, на выставке будет презентована специальная экспозиция «Сделано в Сирии». Как отметили организаторы мероприятия, участие в выставке сирийских предпринимателей будет содействовать развитию двусторонних отношений Москвы и Дамаска в области экономики и культуры, передает RT.

По словам Хамзаева, главная задача выставки заключается в «развитии гуманитарных каналов сотрудничества между двумя странами».

«Давая сирийскому бизнесу возможность показать свою продукцию российским ритейлерам, мы помогаем обычным гражданам Сирии работать и развивать их бизнес, несмотря на тяжёлые условия в их стране», — отметил он.

Уточняется, что на выставке можно будет приобрести продукцию из таких стран, как Индонезия, Пакистан и Казахстан.