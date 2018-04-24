Шойгу рассказал о настоящей цели коалиции во главе с США в Сирии

Пекин, 24 апреля. Основной целью Соединенных Штатов Америки и возглавляемой ими коалиции в Сирии является не борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1, а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом он рассказал, выступая на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Шойгу уточнил, что коалиция использует в своих целях боевиков. В качестве примера он указал на Сирию и Ирак. Он напомнил, что долгое время «мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств» не могли справиться с ИГИЛ1 и территория боевиков лишь расширялась.

Шойгу подчеркнул, видимо, у стран коалиции была другая цель – обеспечить свое экономическое и военное присутствие в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.