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24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ
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    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ. В свои дома вернулись более 60 000 мирных жителей Восточной Гуты. В Торонто фургон въехал в группу людей. Дмитрий Гудков сбежал от журналистов, вернувшись из Лондона. Народные гулянья прошли в центре Еревана в связи с отставкой Сержа Саргсяна.
    8:32 24 Апреля 2018
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    Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    Владимир Путин поручил кабинету министров разработать дополнительные меры поддержки СМИ, которые специализируются на создании информационной продукции для детей и подростков. Кроме того, президент России поручил правительству до 1 июля подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать обеспечению технической возможности приема сигналов обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для малоимущих граждан, а также для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания.

    В свои дома вернулись более 60 000 мирных жителей Восточной Гуты

    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись более 60 тысяч жителей Восточной Гуты. В городе Дума специалисты продолжают разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры. Вывозят боеприпасы и мины. За минувшие сутки разминировано шесть домов и придомовых территорий. Обезврежено десять самодельных взрывных устройств. С улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт автодорог.

    В Торонто фургон въехал в группу людей

    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    В Торонто фургон въехал в группу людей. Об этом сообщается в твиттере полиции канадского города. Водитель сбил группу пешеходов на пересечении Янг-стрит и Финч, после чего продолжил движение по тротуару. Погибли девять человек, еще 16 получили различные травмы. Следователи считают теракт наиболее вероятной версией наезда.

    Дмитрий Гудков сбежал от журналистов, вернувшись из Лондона

    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    Дмитрий Гудков, кандидат от так называемой прозападной оппозиции, прилетел накануне из Лондона. Встретившим его в аэропорту журналистам он отказал в общении. Что он делал в Лондоне и почему так быстро убежал – вызвало немало вопросов. Один из которых – не финансируется ли оппозиция из столицы Великобритании, страны, которая на сегодняшний день является одним из самых яростных противников России.

    Народные гулянья прошли в центре Еревана в связи с отставкой Сержа Саргсяна

    24 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки СМИ

    Многотысячные народные гулянья прошли в центре Еревана. Собравшиеся отметили отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который выполнил требование протестующих и покинул свой пост. На центральные улицы армянской столицы вышли десятки тысяч людей. Напомним, Саргсян на протяжении 10 последних лет занимал пост президента страны. А 17 апреля Парламент избрал его премьер-министром.
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