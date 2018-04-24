Меню
Политика
Лавров рассказал о русофобской подоплеке встречи стран G7 в Торонто
Технологии
Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров рассказал о русофобской подоплеке встречи стран G7 в Торонто

      /  Обновлено: 
    46

    Лавров рассказал о русофобской подоплеке встречи стран G7 в Торонто

    Москва, 24 апреля. Русофобская подоплека в итогах встречи стран G7 в Торонто очевидна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет отстаивать свои позиции.

    Лавров прокомментировал журналистам итоги встречи глав МИД G7. По его словам, «русофобская подоплека там очевидна». По мнению Лаврова, по «русофобской очень скользкой линии» пошли государства «семерки», которые ранее неоднократно заявляли, что не разделяют попыток изолировать Россию.

    По словам Лаврова, Москва «терпеливо» будет отстаивать свою позицию. Он уточнил, что Россия подождет, пока «партнеры осознают тупиковость подобной линии».

    Лавров рассказал о русофобской подоплеке встречи стран G7 в Торонто

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    253
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    804
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    841
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2450