Лавров рассказал о русофобской подоплеке встречи стран G7 в Торонто

Москва, 24 апреля. Русофобская подоплека в итогах встречи стран G7 в Торонто очевидна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет отстаивать свои позиции.

Лавров прокомментировал журналистам итоги встречи глав МИД G7. По его словам, «русофобская подоплека там очевидна». По мнению Лаврова, по «русофобской очень скользкой линии» пошли государства «семерки», которые ранее неоднократно заявляли, что не разделяют попыток изолировать Россию.

По словам Лаврова, Москва «терпеливо» будет отстаивать свою позицию. Он уточнил, что Россия подождет, пока «партнеры осознают тупиковость подобной линии».