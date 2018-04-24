Негры с босоножками: Дмитрий Гудков летал в Лондон за деньгами для революции?

Начало нынешнего мая в Москве обещает быть жарким. Радикальная организация «Левый фронт» Сергея Удальцова подала уведомление столичным властям о проведении акции протеста на площади Революции 6 мая, заявив 2000 предполагаемых участников митинга. Не отстает от своих конкурентов и блогер Алексей Навальный, который намеревается вывести своих сторонников на улицы столицы днем ранее, 5 мая.

Цель обеих уличных акций не скрывается — по возможности сорвать или хотя бы испортить инаугурацию президента России Владимира Путина, намеченную на 7 мая 2018 года.

Однако «российскими» обе радикальные инициативы можно называть весьма условно. Судя по блиц-расследованию Федерального агентства новостей, этот «народный протест» может координироваться отнюдь не из московских офисов оппозиции.

«Не скучайте. Рига, жди нас!»

— именно такими словами Валерия, жена оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, прокомментировала свою совместную фотографию с мужем, сделанную в салоне самолета, вылетавшего из Москвы неделю назад, 17 апреля. Традиционный хэштег #длинные гудки снабжал эту, казалось бы, обычную запись об отъезде за границу, подразумевая, что ее автор будет недоступен по телефону в ближайшее время.

Что ж, «поколение инстаграма» уже не мыслит себя без дежурной фотографии на фоне кофейни в зале отлета: для них этот акт сродни регистрации на рейс. Нет фотографии — считай, что и не слетал никуда, остался в опостылевшей Москве.

В обсуждении своей записи Валерия Гудкова оперативно ответила на такие же комментарии о погоде и о предстоящей программе посещения рижских достопримечательностей. Пожаловалась на дождь и холод в Риге: «О, спасибо. Только вот тут погодка не радует... Дождь, 6 градусов». И терпеливо выслушала пожелания посетить рижский «квартал модерна» — здания на улицах Элизабетес и Альберта.

Вот только никаких фотографий из Риги, как ни странно, жена прозападного политика и вероятного кандидата в мэры Москвы на сентябрьских выборах так и не прислала. На целых три дня она загадочно замолчала. На фоне того, что предыдущая социальная жизнь Гудковой обычно включала минимум 2—3 записи в день, это выглядело подозрительно. Уж не простудилась ли жена оппозиционера в «холодной и дождливой» Прибалтике?

Но вот, 19 апреля инстаграм Валерии проснулся. Там была опубликована видеозапись с уличным оркестром, марширующим по солнечному парку. Все бы ничего, но играющие в нем музыканты были сильно непохожи на жителей Риги и больше всего соответствовали знаменитому анекдоту о разоблачении американского шпиона: «Произношение-то у тебя, сынок, хорошее, только негров у нас в селе отродясь не было!»

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О местонахождении загадочной парковой аллеи с небольшим мостиком через пруд или речку можно только догадываться. Но по целому ряду природных и урбанистических особенностей: от перил моста до расположения деревьев на заднем плане — можно уверенно предположить, что речь идет о Сент-Джеймсском парке, расположенном в Лондоне. Читатели могут убедиться в высокой вероятности такого заключения, самостоятельно сравнив панорамы этого места с видеозаписью, опубликованной Гудковой.

Кстати, любители конспирологии могут тут порадоваться — всего в квартале от парка расположен знаменитый дом на Даунинг-стрит, 10, где находится официальная квартира премьер-министра Соединенного Королевства.

«Создано руками простых смертных»

Сомнения в том, Рига это или Лондон, развеиваются, когда глядишь на другую фотографию, опубликованную Валерией Гудковой в тот же день, 19 апреля. То есть всего через два дня после анонсированного ею «отлета в дождливую Ригу».

«Фирменный» английский газон, сидящие на нем парочки... Да какая там, к черту, Латвия! Тем не менее, в ответ на простой вопрос комментаторов «Это где такая красота?» — Валерия предпочла отмолчаться, оставив своих читателей в неведении.

Интересно, что данная фотография жены российского оппозиционера сделана явно не в режиме «селфи». Это подразумевает, как минимум, еще одного спутника, который и сделал в меру симпатичный снимок. Уж не Дмитрия ли Гудкова, который и вылетал с женой «в Ригу» в прошлый вторник?

Следующая фотография Валерии, оставленная 21 апреля и повествующая о ее красивых ножках и новых босоножках, добавила мало информации ее пытливым фолловерам, недоумевавшим, куда же запропастилась чета Гудковых. Чтобы догадаться об этом, им впору было сличать изображения водопроводных стоков и плетеных кресел. Впрочем, там где не помогает картинка, на помощь приходят словесные проговорки. Уж больно не сочетается «холодная рижская погода» с подписью Валерии, оставленной под фоткой: «Купить босоножки, потому что не взяла легкой обуви, и тут же пойти их выгуливать по улицам в +25 — done».

Кстати, именно такая погода стояла в конце прошлой недели в Лондоне. Тогда как в Риге в это же время было гораздо холоднее — лишь +11 С. Согласитесь, в открытых босоножках, с голыми ногами и в мини-юбке — совсем некомфортно.

Окончательно сомнения о местопребывании жены оппозиционного политика развеялись в связи с последней записью Валерии Гудковой сделанной 22 апреля, перед самым возвращением в Москву. В ней она запечатлела себя в красивом соборе, снабдив фотографию, как водится, восторженным комментарием: «Каждый раз находясь в таких местах я не верю, что это можно было создать руками простых смертных. Они точно с другой планеты».

Восторг перед «инопланетянами» и, как минимум, «высшей расой» касался отнюдь не Домского собора в Риге — на фотографии Валерии запечатлены внутренности собора Святого Павла, одного из главных англиканских храмов Лондона.

Данная фотография тоже, кстати, сделана не «с рук» и в очень интимной манере — снизу вверх. Это свидетельствует об одном — Валерия была в лондонском соборе не одна, а с близким ей человеком. Кто бы мог снимать жену Гудкова «из-под ног», интересно знать?

Напугали таксиста!

На фоне этого мини-расследования, наглядно показавшего, как холодная Рига неожиданно превратилась минимум для одного из Гудковых в солнечный, но весьма враждебно настроенный к России Лондон, любопытна реакция политика и его супруги на простые вопросы корреспондентов ФАН в момент возвращения четы в Москву.

Как и ожидалось, Гудковы прилетели в Первопрестольную, позабыв о конспирации, именно рейсом из Лондона — однако категорически отказались отвечать на какие-либо вопросы о сути и содержании их визита в столицу Великобритании.

Согласитесь, в случае обычной туристической поездки с программой «Лондон посмотреть да и себя показать» это, как минимум, странно — даже если ты соврал, «перепутав» столицы Латвии и Англии за неделю до этого. Странно и загадочно все это — конечно, если не брать во внимание версию, по которой «лондонский показ» был связан с демонстрацией себя, любимого, перед иностранными кураторами. Ну а «просмотр» — с получением инструкций, а то и денежных средств, на скорые протестные акции в России.

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«Скажите пожалуйста, а вас спонсирует Ходорковский? Вы с ним встречаетесь в Лондоне? Дмитрий, почему вы не хотите отвечать нам?» — ответа на свои простые вопросы журналисты ФАН так и не получили. Дмитрий Гудков попросту сбежал от них, продемонстрировав поведение звезды эстрады, но никак не политика.

Что он мог делать в Лондоне и почему так быстро убегал от телекамеры – остается загадкой. А ведь Гудков должен хорошо знать цену медиа-контактам: ранее он старался не избегать открытого общения с прессой.

Мы понимаем, Дмитрий, что перед таксистом неудобно получилось, однако граждан России интересует совсем иной отчет о вашей поездке в Лондон. Ведь до горячих майских событий, а также старта избирательной кампании по выборам мэра Москвы, остается всего ничего. То и другое вынуждает задавать прямые вопросы вам как прозападному политику:

Что вы делали в столице враждебного России государства?

Почему врали своим избирателям про Ригу?

И как провезли деньги?