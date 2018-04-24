США толкают мир к новой гонке вооружений — Шойгу

Пекин, 24 апреля. Соединенные Штаты Америки подталкивают страны мира к новой гонке вооружений.

Как сообщает РИА Новости, об этом министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил на совещании глав военных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества.

По словам российского министра, сейчас происходит трансформация международных отношений, их переход к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за лидерство.

«В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений», — заявил Сергей Шойгу.

При этом, по мнению российского министра, Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими партнерами. Как подчеркнул Шойгу, «США декларируют, что не устраивающие их тенденции могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь».

Напомним, что ранее министр обороны России во время совещании глав оборонных ведомств государств ШОС заявил о срыве планов террористов по созданию в Сирии псевдохалифата.