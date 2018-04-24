Лавров: Надеемся, контакты с Парижем помогут наладить взаимодействие в Сирии

Пекин, 24 апреля. Российская сторона надеется на то, что дипломатические контакты с Францией помогут внести ясность в вопросы взаимодействия по сирийскому урегулированию между Москвой и странами Запада. Об этом высказался на заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что необходимо внести ясность в процесс взаимодействия между Россией и Западом по Сирии — потому что на данный момент политическое сотрудничество по вопросам урегулирования оказалось сильно осложнено после ракетного удара коалиции США по Сирии. Между тем, работа над достижением перемирия может осуществляться только в рамках норм международного права и Устава ООН, подчеркнул Лавров.

«Надеюсь, что по итогам контактов с французскими коллегами мы все-таки внесем какую-то ясность в то, как мы будем взаимодействовать по сирийскому урегулированию, чтобы соблюдать все правила и нормы международного права и Устава ООН», — объявил министр.

Ранее агентство Ura.ru приводило слова Лаврова, который заявил, что «на 100% уверен», что президенты Путин и Трамп не допустят открытого военного столкновения между Россией и США.