Меню
Новости Сирии
Лавров: Надеемся, контакты с Парижем помогут наладить взаимодействие в Сирии
Технологии
Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров: Надеемся, контакты с Парижем помогут наладить взаимодействие в Сирии

    69

    Лавров: Надеемся, контакты с Парижем помогут наладить взаимодействие в Сирии

    Пекин, 24 апреля. Российская сторона надеется на то, что дипломатические контакты с Францией помогут внести ясность в вопросы взаимодействия по сирийскому урегулированию между Москвой и странами Запада. Об этом высказался на заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что необходимо внести ясность в процесс взаимодействия между Россией и Западом по Сирии — потому что на данный момент политическое сотрудничество по вопросам урегулирования оказалось сильно осложнено после ракетного удара коалиции США по Сирии. Между тем, работа над достижением перемирия может осуществляться только в рамках норм международного права и Устава ООН, подчеркнул Лавров.

    «Надеюсь, что по итогам контактов с французскими коллегами мы все-таки внесем какую-то ясность в то, как мы будем взаимодействовать по сирийскому урегулированию, чтобы соблюдать все правила и нормы международного права и Устава ООН», — объявил министр.

    Лавров: Надеемся, контакты с Парижем помогут наладить взаимодействие в Сирии

    Ранее агентство Ura.ru приводило слова Лаврова, который заявил, что «на 100% уверен», что президенты Путин и Трамп не допустят открытого военного столкновения между Россией и США.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    253
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    804
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    841
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2450