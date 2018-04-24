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США выделяют деньги на вытеснение российских программ с молдавского ТВ
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    США выделяют деньги на вытеснение российских программ с молдавского ТВ

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    США выделяют деньги на вытеснение российских программ с молдавского ТВ

    Вашингтон, 24 апреля. На молдавском телевидении российский развлекательный контент необходимо заменить на западные шоу и сериалы, уверены в США. Как пишет RT, Госдеп Соединенных Штатов Америки выделяет в поддержку молдавского телевидения, а также на производство и адаптацию американских передач два миллиона долларов.

    Согласно документам гранта, эти меры должны способствовать «переориентации аудитории». Ранее на территории государства вступил в силу закон, запрещающий трансляцию новостных и аналитических передач России, а посольство США в Молдавии опубликовало новость о возможности получения гранта на создание телевизионного контента.

    Вашингтон добивается того, чтобы американские передачи и телеформаты «занимали ведущие позиции в рейтингах» на молдавском телевидении.

    США выделяют деньги на вытеснение российских программ с молдавского ТВ

    Автор: Анна Иванова
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