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Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу
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    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

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    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Пекин, 24 апреля. Сергей Шойгу во время совещании глав оборонных ведомств государств ШОС заявил о срыве планов террористов по созданию в Сирии псевдохалифата.

    «Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата», — цитирует министра обороны РФ РИА Новости.

    Шойгу подчеркнул, что ситуация в Сирийской арабской республике стала меняться к лучшему в 2015 году, после начала операции ВКС РФ и создания антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции.

    Напомним, что ранее глава российского оборонного ведомства заявлял о том, что террористы запрещенной в РФ ИГ1 из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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