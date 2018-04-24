Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

Пекин, 24 апреля. Сергей Шойгу во время совещании глав оборонных ведомств государств ШОС заявил о срыве планов террористов по созданию в Сирии псевдохалифата.

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата», — цитирует министра обороны РФ РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что ситуация в Сирийской арабской республике стала меняться к лучшему в 2015 году, после начала операции ВКС РФ и создания антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции.

Напомним, что ранее глава российского оборонного ведомства заявлял о том, что террористы запрещенной в РФ ИГ1 из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию.



1 Организация запрещена на территории РФ.