Сеул, 24 апреля. Северокорейский ядерный полигон в провинции Хамген-Пукто остается в рабочем состоянии. Об этом со ссылкой полученные с помощью анализа сделанных из космоса снимков данные сообщает портал 38 North.

После проведенного в сентябре минувшего года шестого ядерного испытания был законсервирован северный тоннель полигона. Но, по данным издания, в западном и южном тоннелях выполнены необходимые подготовительные работы. И в них возможно возобновление ядерных испытаний.

Издание указывает, что вплоть до недавнего времени на полигоне фиксировалась активная деятельность, что может говорить о строительных работах. Эта активность прекратилась в середине марта. По данным портала, прекращение активности может говорить о завершении строительных работ, либо о политической воле руководства страны.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение прекратить ядерные и ракетные испытания и закрыть ядерный полигон.