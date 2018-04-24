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Ядерный полигон в КНДР готов к возобновлению испытаний — СМИ
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    Ядерный полигон в КНДР готов к возобновлению испытаний — СМИ

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    Ядерный полигон в КНДР готов к возобновлению испытаний — СМИ

    Сеул, 24 апреля. Северокорейский ядерный полигон в провинции Хамген-Пукто остается в рабочем состоянии. Об этом со ссылкой полученные с помощью анализа сделанных из космоса снимков данные сообщает портал 38 North.

    После проведенного в сентябре минувшего года шестого ядерного испытания был законсервирован северный тоннель полигона. Но, по данным издания, в западном и южном тоннелях выполнены необходимые подготовительные работы. И в них возможно возобновление ядерных испытаний.

    Издание указывает, что вплоть до недавнего времени на полигоне фиксировалась активная деятельность, что может говорить о строительных работах. Эта активность прекратилась в середине марта. По данным портала, прекращение активности может говорить о завершении строительных работ, либо о политической воле руководства страны.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение прекратить ядерные и ракетные испытания и закрыть ядерный полигон.

    Автор: Виталий Малясев
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