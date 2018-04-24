США в Сирии активно обустраиваются к востоку от Евфрата — Лавров 

Пекин, 24 апреля. В настоящее время силы Пентагона, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, никак не демонстрируют готовность покинуть территорию Сирии — вместо этого они активно занимаются обустройством своего плацдарма на восточном берегу реки Евфрат, на территории САР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами по итогам Совещания министров иностранных дел стран ШОС в Пекине.

Лавров подчеркнул, что «целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии» — несмотря на то, что США «клятвенно заверяли», что их единственная цель в Сирии это разгром террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ).

«Вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить», — сообщил Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.