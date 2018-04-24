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Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга к ЧМ-2018
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    Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга к ЧМ-2018

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    Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга к ЧМ-2018

    Москва, 24 апреля. Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в московских и петербургских отелях во время первенства мира по футболу в 2018 году. Об этом во вторник говорится в сообщении на портале мэра российской столицы.

    «В рамках подготовки к ЧМ-2018 мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка/Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил заместитель столичного градоначальника, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

    Он также отметил, что футбольные болельщики и просто гости смогут купить проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт.

    Сообщается, что совмещенная карта «Тройка/Подорожник» будет действовать на всем общественном транспорте двух городов.

    Ликсутов добавил, что свыше 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Северной столице уже подписали соглашения на реализацию карт.

    Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Полуфинал турнира состоится в Петербурге, финал примет Москва.

    Автор: Дана Балан
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