Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга к ЧМ-2018

Москва, 24 апреля. Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в московских и петербургских отелях во время первенства мира по футболу в 2018 году. Об этом во вторник говорится в сообщении на портале мэра российской столицы.

«В рамках подготовки к ЧМ-2018 мы прорабатываем вопрос о продаже совмещенных транспортных карт «Тройка/Подорожник» в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил заместитель столичного градоначальника, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он также отметил, что футбольные болельщики и просто гости смогут купить проездные карты с уже записанными на них поездками до того, как они зайдут в транспорт.

Сообщается, что совмещенная карта «Тройка/Подорожник» будет действовать на всем общественном транспорте двух городов.

Ликсутов добавил, что свыше 20 гостиниц в Москве и более 10 отелей в Северной столице уже подписали соглашения на реализацию карт.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Полуфинал турнира состоится в Петербурге, финал примет Москва.