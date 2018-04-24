Восстановление Сирии потребует уважения к суверенитету Дамаска — Лавров

Пекин, 24 апреля. Для того, чтобы Сирия смогла восстановиться после разрушительной гражданской войны и войны с терроризмом, потребуется время и уважение к суверенитету и территориальной целостности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Пекине.

Лавров напомнил, что целый ряд западных стран «взял откровенный курс на развал Сирии». При этом для восстановления необходимо в первую очередь решить гуманитарные задачи в стране и восстановить разрушенную инфраструктуру.