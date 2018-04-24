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Восстановление Сирии потребует уважения к суверенитету Дамаска — Лавров
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    Восстановление Сирии потребует уважения к суверенитету Дамаска — Лавров

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    Восстановление Сирии потребует уважения к суверенитету Дамаска — Лавров

    Пекин, 24 апреля. Для того, чтобы Сирия смогла восстановиться после разрушительной гражданской войны и войны с терроризмом, потребуется время и уважение к суверенитету и территориальной целостности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Пекине.

    Лавров напомнил, что целый ряд западных стран «взял откровенный курс на развал Сирии». При этом для восстановления необходимо в первую очередь решить гуманитарные задачи в стране и восстановить разрушенную инфраструктуру. 

    «Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии», — подчеркнул Лавров.

    Автор: Валентин Меликов
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