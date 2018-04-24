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Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию
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    Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию

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    Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию

    Пекин, 24 апреля. Целый ряд западных государств взял курс на развал Сирийской Арабской Республики, Соединенные Штаты, в частности, вопреки своим заявлениям, не собираются уходить из САР. Об этом во вторник в Пекине заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров.

    «Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»1 (террористическая группировка запрещена в России)», — подчеркнул российский дипломат на полях заседания Совета глав МИД ШОС, которое прошло в столице КНР.

    Лавров подчеркнул, что, «вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа, на практике Вашингтон активно обустраивается на восточном берегу Евфрата и не намерен оттуда уходить».

    Ранее глава МИД России заявил, что необходимо быть готовыми к провокациям Запада в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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