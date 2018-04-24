Майданный сценарий: эксперт предупредил о «западных ушах», торчащих за событиями в Армении

Москва, 24 апреля. Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов отреагировал на ситуацию в Армении.

Эксперт отметил, что можно абстрагироваться от событий в Армении, однако потом не стоит удивляться, что в Ереван «зайдут американцы и попросят россиян поскорее освободить военные базы».

«Тот же Саргсян вел не самую дружественную политику в отношении России, но, по крайней мере, он держал Армению в зоне российского влияния... Армянская элита давно ведет себя разновекторно. Опирается на Россию, но при этом пытается налаживать тесные связи с Западом», — считает политолог.

Шатилов подчеркнул, что абстрагироваться от происходящих в Армении событий не стоит, поскольку «можно потерять Армению», сообщает «Свободная пресса».

По мнению эксперта, события в Армении проходят по банальному майданному сценарию.

«Мне кажется, надо быть слепцом, чтобы не замечать «западных ушей», которые торчат за протестами в Армении», — подытожил он.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в минувший понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян, назначенный на пост главы правительства страны 17 апреля, ушел в отставку.