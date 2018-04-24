О спасении сотен тысяч жизней в Сирии рассказал Шойгу коллегам по ШОС

Пекин, 24 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС рассказал о спасении сотен тысяч жизней в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, руководитель российского военного ведомства отметил, что в результате гуманитарных операций в Алеппо и Восточной Гуте спасены сотни тысяч мирных жителей

Шойгу подчеркнул, что «борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем». По его словам, многие жители «уже вернулись в освобожденные районы, где налаживается мирная жизнь».

«Оказываем местным жителям медицинскую помощь, доставляем гуманитарные грузы, продолжаем очищать территорию от взрывоопасных предметов, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и хозяйственную деятельность населения», — отметил Шойгу.

Как подчеркнул министр обороны России, данная работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем.