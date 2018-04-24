Шойгу: Россия рассчитывает на поддержку ШОС в восстановлении Сирии

Пекин, 24 апреля. Россия рассчитывает на поддержку государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в восстановлении Сирии как единого и неделимого государства.

Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран, входящих в ШОС. Он отметил, что на данный момент созданы все условия для возрождения Сирийской Арабской Республики как единой, неделимой страны.

При этом он уточнил, что для достижения этих целей усилия должна прилагать не только Россия, но и все мировое сообщество. Министр обороны подчеркнул, что Москва рассчитывает на поддержку ШОС.