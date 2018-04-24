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Семья Принса обвинила больницу штата Иллинойс в неверном лечении
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    Семья Принса обвинила больницу штата Иллинойс в неверном лечении

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    Семья Принса обвинила больницу штата Иллинойс в неверном лечении

    Вашингтон, 24 апреля. Семья певца Принса подала в суд на больницу, в которой музыканта лечили за неделю до смерти. Об этом сообщает Star Tribune.

    По данным издания, родственники музыканта подали в суд на больницу штата Иллинойс и на фармацевтическую компанию Walgreens. Подавшие иск родственники Принса считают, что в больнице, куда музыкант попал за неделю до смерти с передозировкой опиодами, его неверно диагностировали. Также в иске утверждается, что певцу не оказали должную медицинскую помощь.

    Напомним, Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Вскрытие показало, что музыкант умер в результате передозировки препаратом фентанил.

    Ранее Газета.ru сообщила, что прокуратура отказалась предъявлять обвинения по делу о гибели Принса из-за отсутствия подозреваемых и существенных доказательств.

    Автор: Виктор Мальцев
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