Семья Принса обвинила больницу штата Иллинойс в неверном лечении

Вашингтон, 24 апреля. Семья певца Принса подала в суд на больницу, в которой музыканта лечили за неделю до смерти. Об этом сообщает Star Tribune.

По данным издания, родственники музыканта подали в суд на больницу штата Иллинойс и на фармацевтическую компанию Walgreens. Подавшие иск родственники Принса считают, что в больнице, куда музыкант попал за неделю до смерти с передозировкой опиодами, его неверно диагностировали. Также в иске утверждается, что певцу не оказали должную медицинскую помощь.

Напомним, Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Вскрытие показало, что музыкант умер в результате передозировки препаратом фентанил.

Ранее Газета.ru сообщила, что прокуратура отказалась предъявлять обвинения по делу о гибели Принса из-за отсутствия подозреваемых и существенных доказательств.