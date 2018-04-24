Шойгу рассказал о созданных в Сирии условиях для возрождения единого государства

Пекин, 24 апреля. В Сирийской Арабской Республике сформированы все необходимые условия для возрождения единого, сплоченного государства. Об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, выступая в китайской столице на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — подчеркнул российский министр.

Глава Минобороны РФ отметил, что для достижения данной задачи нужно приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества.

Шойгу заявил, что Россия надеется на поддержку других стран-членов организации.

«Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС», — добавил он.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Урегулирование кризиса обсуждается на женевской и астанинской площадках.