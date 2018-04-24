Меню
Новости Сирии
Шойгу рассказал о созданных в Сирии условиях для возрождения единого государства
Технологии
Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
Следующая новость
Загрузка...

    Шойгу рассказал о созданных в Сирии условиях для возрождения единого государства

    173

    Шойгу рассказал о созданных в Сирии условиях для возрождения единого государства

    Пекин, 24 апреля. В Сирийской Арабской Республике сформированы все необходимые условия для возрождения единого, сплоченного государства. Об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, выступая в китайской столице на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — подчеркнул российский министр.

    Глава Минобороны РФ отметил, что для достижения данной задачи нужно приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества.

    Шойгу заявил, что Россия надеется на поддержку других стран-членов организации.

    «Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС», — добавил он.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Урегулирование кризиса обсуждается на женевской и астанинской площадках.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    253
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    804
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    841
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2450