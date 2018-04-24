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Мексика отреагировала на новую идею Трампа по снижению потока мигрантов
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    Мексика отреагировала на новую идею Трампа по снижению потока мигрантов

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    Мексика отреагировала на новую идею Трампа по снижению потока мигрантов

    Мехико, 24 апреля. Мексиканские власти опротестовали намерение Вашингтона связать пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с требованием уменьшить поток мигрантов из Мексики в Соединенные Штаты Америки.

    Об этом рассказал министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай Касо. Он отметил, что Мехико принимает суверенные решения о области миграционной политики. По его словам, миграционное сотрудничество с Вашингтоном ведется так, чтобы это было выгодным Мексике.

    Министр написал в своем аккаунте в Twitter, что было бы неприемлемо обусловить переговоры о пересмотре NAFTA с действиями миграционного плана. Как пишет «Комсомольская правда», он подчеркнул, что эта тема находится вне рамок сотрудничества.

    Мексика отреагировала на новую идею Трампа по снижению потока мигрантов

    Автор: Анна Иванова
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