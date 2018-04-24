Мексика отреагировала на новую идею Трампа по снижению потока мигрантов

Мехико, 24 апреля. Мексиканские власти опротестовали намерение Вашингтона связать пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с требованием уменьшить поток мигрантов из Мексики в Соединенные Штаты Америки.

Об этом рассказал министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай Касо. Он отметил, что Мехико принимает суверенные решения о области миграционной политики. По его словам, миграционное сотрудничество с Вашингтоном ведется так, чтобы это было выгодным Мексике.

Министр написал в своем аккаунте в Twitter, что было бы неприемлемо обусловить переговоры о пересмотре NAFTA с действиями миграционного плана. Как пишет «Комсомольская правда», он подчеркнул, что эта тема находится вне рамок сотрудничества.