Донбасс: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 24 апреля. Киевские военнослужащие шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник заявили в пресс-службе народной милиции республики.
«За прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ЛНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В народной милиции ЛНР уточнили, что под обстрелы попали районы населенных пунктов Первомайск, Калиново, Калиновка, Степовое. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 50 снарядов.
К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако Киев постоянно нарушает достигнутые договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.
Напомним, украинское руководство в апреле 2014 года начало военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.