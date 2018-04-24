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Донбасс: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 24 апреля. Киевские военнослужащие шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник заявили в пресс-службе народной милиции республики.

    «За прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

    Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ЛНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    В народной милиции ЛНР уточнили, что под обстрелы попали районы населенных пунктов Первомайск, Калиново, Калиновка, Степовое. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 50 снарядов.

    К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

    В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако Киев постоянно нарушает достигнутые договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

    Напомним, украинское руководство в апреле 2014 года начало военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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