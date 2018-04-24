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Террористы ИГ из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию — Шойгу
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    Террористы ИГ из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию — Шойгу

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    Террористы ИГ из Сирии и Ирака перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию — Шойгу

    Пекин, 24 апреля. Боевики запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию.

    Как сообщает РИА Новости, об этом на совещании глав оборонных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

    «Там создаются новые террористические ячейки. Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты», — заявил Шойгу.

    По словам министра, дроны, который террористы применяли в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. При этом, акцентировал внимание Сергей Шойгу, их создание невозможно без технического содействия развитых стран.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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