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Акции «Русала» взлетели в цене на бирже в Гонконге
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    Акции «Русала» взлетели в цене на бирже в Гонконге

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    Акции «Русала» взлетели в цене на бирже в Гонконге

    Гонконг, 24 апреля. Акции компании «Русал» на открытии торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 23,68% после заявления о возможности снятия санкций.

    Об этом свидетельствуют данные торгов. В понедельник Минфин Соединенных Штатов Америки заявил о возможности снятия санкций с «Русала» при условии, что Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Напомним, ранее Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России.

    Ограничительные меры, прежде всего, касаются крупных бизнесменов и принадлежащих им компаний. Как пишет Infox.ru, в список санкций также попал Олег Дерипаска и контролируемые им предприятия.

    Акции «Русала» взлетели в цене на бирже в Гонконге

    Автор: Анна Иванова
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