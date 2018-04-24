Акции «Русала» взлетели в цене на бирже в Гонконге

Гонконг, 24 апреля. Акции компании «Русал» на открытии торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 23,68% после заявления о возможности снятия санкций.

Об этом свидетельствуют данные торгов. В понедельник Минфин Соединенных Штатов Америки заявил о возможности снятия санкций с «Русала» при условии, что Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Напомним, ранее Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России.

Ограничительные меры, прежде всего, касаются крупных бизнесменов и принадлежащих им компаний. Как пишет Infox.ru, в список санкций также попал Олег Дерипаска и контролируемые им предприятия.