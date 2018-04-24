Медведев подписал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Москва, 24 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое будет действовать четыре года. Об этом со ссылкой на распоряжение главы кабмина сообщает ТАСС.

Действие соглашения будет распространяться на ограниченную номенклатуру товаров. Поскольку договор содержит правила, которые отличаются от предусмотренных российским законодательством норм, соглашение подлежит ратификации.

Напомним, работа над соглашением между ЕАЭС и Ираном о создании зоны свободной торговли началась в 2015 году. Но сроки подписания договора несколько раз переносились.