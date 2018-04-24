Меню
Экономика
Медведев подписал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
Технологии
Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев подписал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

    31

    Медведев подписал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

    Москва, 24 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое будет действовать четыре года. Об этом со ссылкой на распоряжение главы кабмина сообщает ТАСС.

    Действие соглашения будет распространяться на ограниченную номенклатуру товаров. Поскольку договор содержит правила, которые отличаются от предусмотренных российским законодательством норм, соглашение подлежит ратификации.

    Напомним, работа над соглашением между ЕАЭС и Ираном о создании зоны свободной торговли началась в 2015 году. Но сроки подписания договора несколько раз переносились.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    253
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    804
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    841
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2450