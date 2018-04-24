Китай заявил о позитивных результатах сотрудничества ШОС в 2017 году

Пекин, 24 апреля. В течение минувшего года странам Шанхайской организации сотрудничества удалось достичь позитивных результатах во многих направлениях, объявил глава МИД Китая Ван И в ходе совещания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Пекине.

По словам китайского министра, в течение 2017–2018 годов, когда в ШОС место председателя занимал Китай, организация продолжала уделять значительное внимание инновационному фактору.

«Мы достигли крайне обнадеживающих результатов по всем направлениям сотрудничества, в частности в области политики, безопасности, торговли и экономики, гуманитарного взаимодействия», — подчеркнул Ван И.

В ближайшее время ШОС планирует провести ряд мероприятий, таких как встречи руководителей высших судебных органов, заседания министров туризма, форумы, на которых будут участвовать политические партии стран ШОС, а также встречи представителей СМИ и органов безопасности. Эти встречи позволят создать необходимые условия перед проведением крупного саммита ШОС, который пройдет в китайском Циндао.

Отметим, Ura.ru писало о подготовке к саммиту ШОС, который будет проходить в 2020 году в Челябинске.