Меню
Политика
Китай заявил о позитивных результатах сотрудничества ШОС в 2017 году
Технологии
Ученые увеличили прочность бетона с помощью графена
Следующая новость
Загрузка...

    Китай заявил о позитивных результатах сотрудничества ШОС в 2017 году

    58

    Китай заявил о позитивных результатах сотрудничества ШОС в 2017 году

    Пекин, 24 апреля. В течение минувшего года странам Шанхайской организации сотрудничества удалось достичь позитивных результатах во многих направлениях, объявил глава МИД Китая Ван И в ходе совещания Совета министров иностранных дел стран ШОС в Пекине.

    По словам китайского министра, в течение 2017–2018 годов, когда в ШОС место председателя занимал Китай, организация продолжала уделять значительное внимание инновационному фактору.

    «Мы достигли крайне обнадеживающих результатов по всем направлениям сотрудничества, в частности в области политики, безопасности, торговли и экономики, гуманитарного взаимодействия», — подчеркнул Ван И.

    Китай заявил о позитивных результатах сотрудничества ШОС в 2017 году

    В ближайшее время ШОС планирует провести ряд мероприятий, таких как встречи руководителей высших судебных органов, заседания министров туризма, форумы, на которых будут участвовать политические партии стран ШОС, а также встречи представителей СМИ и органов безопасности. Эти встречи позволят создать необходимые условия перед проведением крупного саммита ШОС, который пройдет в китайском Циндао.

    Отметим, Ura.ru писало о подготовке к саммиту ШОС, который будет проходить в 2020 году в Челябинске.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    253
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    804
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    841
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2450