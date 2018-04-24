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Шойгу заявил в ШОС о постановке «химатаки» в сирийском городе Дума
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    Шойгу заявил в ШОС о постановке «химатаки» в сирийском городе Дума

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    Шойгу заявил в ШОС о постановке «химатаки» в сирийском городе Дума

    Пекин, 24 апреля. Тема применения химического оружия и любого оружия массового поражения используется в настоящее время в провокационных целях для создания хаоса среди населения, заявил на совещании стран ШОС министр обороны России Сергей Шойгу. Результатом провокации с постановочными «последствиями применения химоружия» стал массированный ракетный удар коалиции США по объектам в Сирии, напомнил министр.

    «Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения», — подчеркнул Шойгу в ходе выступления на совещании в Пекине.

    Он отметил, что попавшие в распоряжение террористов средства для создания химического оружия были использованы, «в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте». 

    Шойгу заявил в ШОС о постановке «химатаки» в сирийском городе Дума

    «Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума, — напомнил Шойгу. — Не дожидаясь расследования США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства».

    Напомним, ранее «Газета.ru» приводила слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что миссия ОЗХО до сих пор не посетила предполагаемое место «химатаки» и госпиталь, где была снята инсценировка «последствий химатаки». Россия, подчеркнул министр, будет настаивать на всестороннем расследовании.

    Шойгу заявил в ШОС о постановке «химатаки» в сирийском городе Дума

    Автор: Валентин Меликов
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