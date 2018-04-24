Эксперты из Google рассказали об опасной уязвимости Windows 10

Вашингтон, 24 апреля. Эксперты по безопасности из компании Google рассказали о том, что обнаружили опасную уязвимость в «операционке» Windows 10.

Как сообщает «ПолитЭксперт», информация об этом была опубликована в официальном блоге компании. Специалисты назвали найденную уязвимость в операционной системе «средней тяжести».

По их словам, используя эту уязвимость, хакеры смогут запустить произвольный код для взлома Windows 10. Это уже не первый случай, когда эксперты заявляют, что операционная система совсем не так безопасна, как кажется.

Как сообщает «Инфореактор», специалисты из Google незамедлительно сообщили в Microsoft об обнаруженной недоработке, однако с января ошибку так и не исправили, после чего эксперты опубликовали материалы своего исследования в Сети.

Впрочем, рядовые пользователи могут выдохнуть. Как оказалосб, им не стоит опасаться данной уязвимости, поскольку для взлома хакерам понадобится физический доступ к компьютеру.