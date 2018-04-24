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В США назвали дату церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году
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    В США назвали дату церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году

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    В США назвали дату церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году

    Москва, 24 апреля. Церемония вручения премии «Оскар» в 2019 году состоится 24 февраля в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «Пятый канал».

    По данным издания, отбор претендентов на одну из самых значимых в мире кино премий начнется 7 января 2019 года. Второй этап голосования состоится в период с 12 по 19 февраля, а 22 февраля объявят номинантов. Сама 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля.

    Ожидается, что церемонию вручения главной премии Американской киноакадемии покажут в режиме реального времени в 225 странах мира.

    Напомним, на прошедшей в текущем году 90-й церемонии вручения премии «Оскар» главная награда досталась картине мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».

    Автор: Виталий Малясев
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