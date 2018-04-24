Подготовка к встрече лидеров Южной Кореи и КНДР практически завершена
Сеул, 24 апреля. На Корейском полуострове практически все готово для исторической встречи лидеров Республики Корея и Корейской народно-демократической республики.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из администрации южнокорейского президента. Стороны согласовали все нюансы, а также провели генеральную репетицию встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
Так, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений — определенный маршрут.
Как напоминает «Газета.ru», договоренности о встрече лидеров двух Корей были достигнуты в начале марта во время визита делегация Южной Кореи в Пхеньян.