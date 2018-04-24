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«Большая семерка» поддержала позицию Великобритании в «деле Скрипаля»
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    «Большая семерка» поддержала позицию Великобритании в «деле Скрипаля»

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    «Большая семерка» поддержала позицию Великобритании в «деле Скрипаля»

    Торонто, 24 апреля. Страны «Большой семерки» поддержали позицию Лондона в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом со ссылкой на заявление глав МИД стран G7 сообщает РИА Новости.

    «Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — говорится в заявлении.

    Главы МИД стран «Большой семерки» также заявили, что Россия, в соответствие с международными обязательствами, должна полностью раскрыть ранее незаявленную программу «Новичок» в ОЗХО.

    Напомним, власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон считает, что Скрипали были отравлены якобы произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок».

    Москва неоднократно опровергала доводы Лондона, указывая на возможную провокацию со стороны других государств. Ранее портал URA.ru сообщил, что представитель России продемонстрировал в ОЗХО документы, которые подтверждают, что известное как «Новичок» вещество в 2015 году было запатентовано в качестве химического оружия в США.

    Автор: Виталий Малясев
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