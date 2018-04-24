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Российские военные провели учения на Курилах
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    Российские военные провели учения на Курилах

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    Российские военные провели учения на Курилах

    Сахалинская область, 24 апреля. На одном из островов Курильской гряды российские военные провели учения.

    Как сообщает РИА Новости, в ходе учебных маневров, военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения при поддержке ВДВ «уничтожили» воздушный и морской десант условного противника.

    «Военнослужащие […] отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов […] армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийские установки «Гиацинт», — говорится в официальном сообщении.

    Кроме «уничтожение» десанта условного противники, были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли соперника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».

    Автор: Константин Терехов
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