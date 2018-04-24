Российские военные провели учения на Курилах
Сахалинская область, 24 апреля. На одном из островов Курильской гряды российские военные провели учения.
Как сообщает РИА Новости, в ходе учебных маневров, военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения при поддержке ВДВ «уничтожили» воздушный и морской десант условного противника.
«Военнослужащие […] отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов […] армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийские установки «Гиацинт», — говорится в официальном сообщении.
Кроме «уничтожение» десанта условного противники, были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли соперника. Огонь корректировали расчеты беспилотников «Орлан-10».