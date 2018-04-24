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В КНР назвали одну из главных задач ШОС
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    В КНР назвали одну из главных задач ШОС

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    В КНР назвали одну из главных задач ШОС

    Пекин, 24 апреля. Главы входящих в ШОС государств поставили перед министрами обороны своих стран задачи по повышению уровня сотрудничества в области обороны. Об этом со ссылкой на главу Минобороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ сообщает РИА Новости.

    «Мы должны серьезно претворять в жизнь достигнутые главами государств договоренности, постараться повысить уровень сотрудничества в области обороны и безопасности», — заявил Вэй Фэнхэ на 15-м совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

    Глава Минобороны КНР выразил уверенность, что участникам совещания удастся выполнить «важную задачу» по запуску в будущем новых механизмов сотрудничества в области безопасности и обороны.

    Автор: Виктор Мальцев
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