В КНР назвали одну из главных задач ШОС

Пекин, 24 апреля. Главы входящих в ШОС государств поставили перед министрами обороны своих стран задачи по повышению уровня сотрудничества в области обороны. Об этом со ссылкой на главу Минобороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ сообщает РИА Новости.

«Мы должны серьезно претворять в жизнь достигнутые главами государств договоренности, постараться повысить уровень сотрудничества в области обороны и безопасности», — заявил Вэй Фэнхэ на 15-м совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

Глава Минобороны КНР выразил уверенность, что участникам совещания удастся выполнить «важную задачу» по запуску в будущем новых механизмов сотрудничества в области безопасности и обороны.