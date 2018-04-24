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При пожаре в баре в Китае погибли как минимум 18 человек
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    При пожаре в баре в Китае погибли как минимум 18 человек

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    При пожаре в баре в Китае погибли как минимум 18 человек

    Пекин, 24 апреля. Как минимум 18 человек стали жертвами пожара в одном из караоке-клубов в городе Цинъюань, что в китайской провинции Гуандун.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ, здание, в котором находился бар, загорелось сразу после полуночи по местному времени. Пожарные среагировали достаточно быстро, поэтому справиться с огнем удалось в кратчайшие сроки.

    Однако, несмотря на это, большого числа жертв избежать не удалось: в огне погибли, по меньшей мере, 18 человек. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

    Точная причина пожара пока не сообщается, однако, по данным из спасательного ведомства, специалисты склоняются к мысли, что это был поджог. Расследование продолжается.

    Автор: Константин Терехов
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