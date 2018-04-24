Австрийскому политику запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Киев, 24 апреля. Власти Украины запретили вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру въезд на территорию страны из-за визита в Крым. Об этом сообщает Neues Volksblatt.

По данным издания, об ограничении на въезд Виммера известил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Вице-премьер Линца раскритиковал решение Киев, назвав ограничение «самострелом».

«Украинское правительство совершает самострел, ограничивая партнерство городов», — заявил Детлеф Виммер.

Вице-мэр Линца отметил, что действия Киева позволят его городу направить больше ресурсов на другие кооперации, в том числе с Россией и Китаем.

Напомним, Детлеф Виммер посетил четвертый Ялтинский международный экономический форум, который прошел в Крыму с 19 по 21 апреля. Это послужило поводом для заперта вице-мэру Линца въезжать на территорию Украины. Из-за ограничительных мер политик не сможет посетить международный конгресс в городе побратиме Линца — Запорожье.