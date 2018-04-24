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ГИБДД планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права — СМИ
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    ГИБДД планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права — СМИ

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    ГИБДД планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права — СМИ

    Москва, 24 апреля. Две части практического экзамена — «площадку» и «город» ГИБДД планирует объединить в единый экзамен на получение водительских прав.

    Об этом в интервью «Ъ» заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников. По словам руководителя ГИБДД МВД РФ, сейчас предлагаемые изменения обсуждаются в министерстве образования и науки.

    По словам Черникова, подобные нововведения – введение объединенного экзамена планируются для того, чтобы «исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке.

    «Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — заявил главный российский госавтоинспектор.

    К слову, сейчас не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Все согласования по поводу нововведений должны быть решены в течение года.

    Автор: Константин Терехов
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