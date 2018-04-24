СМИ обвинили Пентагон во лжи об эффективности российской ПВО

Вашингтон, 24 апреля. Издание National Interest заподозрило американское военное ведомство во лжи об эффективности российской системы противовоздушной обороны.

Как сообщает РИА Новости, по мнению журналистов новостного портала, в Пентагоне намеренно принижает эффективность российских средств ПВО. Цель — отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как пишет издание, американские военные говорят, что во время атаки на Сирию силами США и их союзников в ночь с 13 на 14 апреля сирийские средства ПВО производства России якобы не смогли отразить ни одного удара.

Кроме прочего, сотрудники американского военного ведомства постоянно указывают на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирийской арабской республики.

При этом, отмечает National Interest, все заявления Пентагона о «неэффективности» С-300 и С-400 идут вразрез с запредельными тратами Штатов на технологии для обхода созданных в РФ средств противовоздушной обороны.

Таки образом, заключает издание, все слова представителей министерства обороны США о низкой эффективности российской системы противовоздушной обороны – блеф, направленный на то, чтобы убедить Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Как напоминает «Газета.ru», в ночь на 14 апреля США и Co нанесли под надуманным предлогом более ста ракетных ударов, 71 из которых был отражен сирийской противовоздушной обороны.