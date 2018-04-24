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G7 обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в мире, но желает сотрудничать
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    G7 обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в мире, но желает сотрудничать

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    G7 обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в мире, но желает сотрудничать

    Торонто, 24 апреля. Главы МИД так называемой «семерки» желают сотрудничать с Россией, при этом обвиняя нашу страну чуть ли не во всех смертных грехах.

    Как сообщает РИА Новости, по итогам заседания в Торонто руководители внешнеполитических ведомств G7 составили коммюнике, в котором высказали все мнение не тему.

    «Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против […] поведения России, в том числе вмешательства в демократические системы других стран», — постановили главы МИД «семерки».

    При этом, видимо, на всякий случай, добавив в документе, что «несмотря на это мы продолжим сотрудничать с Россией по вопросам региональных кризисов и глобальных вызовов».

    Как напоминает «Газета.ru», ранее все те же министры иностранных дел «семерки» решили, что страны G7 «могут ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, если этого потребуют «действия Москвы».

    Автор: Константин Терехов
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