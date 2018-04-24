Москва, 24 апреля. США и европейские участники сделки по иранской ядерной программе согласовали условия, на которых Соединенные Штаты останутся в соглашении. Об этом сообщает Suddeutche Zeitung.

По данным издания, Германия, Франция и Британия выработали вместе с американской стороной условия, при которых президент США Дональд Трамп не станет выходить из иранской ядерной сделки. Переговорщики договорились, что Тегерану следует угрожать новыми санкциями из-за агрессивной региональной политики и ракетных испытаний. Сама ядерная сделка должна остаться неприкосновенной, но некоторые ее части будут интерпретироваться иначе.

Издание сообщает, что последнее слова со стороны США останется за Дональдом Трампом. Американские переговорщики подчеркнули, что не могут предсказать его решение. Европейская сторона озвучила свою «красную линию». Представители Германии, Франции и Британии отметили, что если США не учтут позицию европейских партнеров и выйдут из соглашения, они перестанут следовать за США в этом вопросе.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что по иранской ядерной сделке нет запасного плана. Зариф призвал европейских лидеров побудить президента США не выходить из соглашения и начать добросовестно выполнять свою часть сделки.