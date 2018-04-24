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Весь мир
Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса
Весь мир
G7 обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в мире, но желает сотрудничать
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    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

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    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Торонто, 24 апреля. Страны G7 могут ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, если этого потребуют «действия Москвы». Соответствующее заявление сделали главы МИД входящих в «Большую семерку» стран по итогам встречи в Торонто.

    В коммюнике сообщается, что вопрос о продлении антироссийских санкций связан с «полным и необратимым» исполнением Минских договоренностей со стороны России. При этом главы внешнеполитических ведомств G7 отметили, что в отношении РФ могут быть введены новые ограничительные меры.

    «Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — говорится в заявлении.

    Главы МИД стран «Большой семерки» также обвинил РФ в дестабилизации ситуации в мире, но выразили готовность сотрудничать с Россией по глобальным вызовам и региональным кризисам.

    Автор: Виктор Мальцев
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