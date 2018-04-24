Меню
Весь мир
Британские военные начали очищать связанные с отравлением Скрипалей места
Весь мир
G7 обвиняет Россию в дестабилизации ситуации в мире, но желает сотрудничать
Следующая новость
Загрузка...

    Британские военные начали очищать связанные с отравлением Скрипалей места

    33

    Британские военные начали очищать связанные с отравлением Скрипалей места

    Лондон, 24 апреля. Военные прибыли в британский город Солсбери, чтобы начать операцию по очистке имеющих отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль мест. Об этом сообщает Sky News.

    По данным телеканала, военные уже разместили два больших контейнера из металла в районе торгового центра Maltings. Также операция по очистке будет проведена еще в восьми точках города.

    Сообщается, что военные специалисты отберут образцы брусчатки и почвы, после изучения которых будет проведена повторная очистка. Операцию проводит Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.

    Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. По версии британских властей, Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом А234, которое на Западе называют «Новичок».

    Россия отвергает обвинения и требует предоставить материалы расследования, а также образцы вещества, которым были отравлены пострадавшие. Но Великобритания отказывается выполнить требования российской стороны под разными предлогами.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    39
    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    Прилетевший из Лондона Дмитрий Гудков убежал от журналистов ФАН

    22:08   23 Апреля 2018
    601
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    2312
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    6695