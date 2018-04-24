Британские военные начали очищать связанные с отравлением Скрипалей места

Лондон, 24 апреля. Военные прибыли в британский город Солсбери, чтобы начать операцию по очистке имеющих отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль мест. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, военные уже разместили два больших контейнера из металла в районе торгового центра Maltings. Также операция по очистке будет проведена еще в восьми точках города.

Сообщается, что военные специалисты отберут образцы брусчатки и почвы, после изучения которых будет проведена повторная очистка. Операцию проводит Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.

Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. По версии британских властей, Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом А234, которое на Западе называют «Новичок».

Россия отвергает обвинения и требует предоставить материалы расследования, а также образцы вещества, которым были отравлены пострадавшие. Но Великобритания отказывается выполнить требования российской стороны под разными предлогами.