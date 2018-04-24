Министры иностранных дел G7 поддержали удар США по Сирии

Вашингтон, 24 апреля. Главы внешнеполитических ведомств «Большой семерки» поддержали удар США, Великобритании и Франции по Сирии и обвинения в применении химоружия в адрес руководства арабской республики.

В принятом главами МИД входящих в G7 стран заявлении говорится о полной поддержке усилий США, Великобритании и Франции, которые они предприняли для «облегчения огромных страданий» народа Сирии и «ослабления способности» сирийского руководства применять химоружие в будущем.

Действия Соединенных Штатов и их союзников участники встречи назвали «ограниченным, соразмерным и необходимым» ответом, который принимался после исчерпания всех возможных дипломатических мер.

Напомним, в «Большую семерку» входят три нанесших удар по Сирии страны, а также Канада, Германия, Италия и Япония.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о начале ракетных ударов по Сирии. Соединенные Штаты поддержали вооруженные силы Великобритании и Франции. Решение атаковать Сирию Трамп объяснил, обвинив Дамаск в химатаке, якобы имевшей место в сирийском городе Дума. США не привели убедительных доказательств применения химического оружия в городе.

Россия считает инцидент в Думе срежиссированной Западом провокацией, которая проводилась ради оправдания силовых ударов по Сирии. Москва неоднократно приводила доказательства своей версии.

По информации Минобороны России, Сирию атаковали 100 ракет, но сирийской ПВО удалось успешно отразить удар. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары США по Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию и провоцируют новую волну беженцев.