В России снизился миграционный прирост

Москва, 24 апреля. В минувшем году в России на 20% снизился миграционный прирост, приток мигрантов из Украины уменьшился в 2,5 раза. Об этом со ссылкой на НИУ ВШЭ сообщили «Известия».

По данным издания, в минувшем году чистая миграция (разница между количеством уехавших за рубеж россиян и прибывших иностранцев) составила 212 тыс. человек. В 2016 году показатель был на 20% выше, и миграционный прирост составил 262 тыс. человек.

Главным источником притока мигрантов осталась Украина. Из этой страны приехали 47,8 тыс. человек. В 2016 году миграционный прирост за счет граждан Украины был в 2,5 раза выше (120 тыс. человек). Количество мигрантов из Таджикистана в 2017 году выросло на 27% до 34,6 тыс. человек. На третьем месте среди стран-доноров оказался Казахстан (32,7 тыс. человек).

Сообщается, что благодаря мигрантам продолжила расти численность населения в России. В 2017 году население страны увеличилось на 77,4 тыс. человек, тогда как смертность в России на 8% превысила рождаемость.