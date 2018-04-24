Верховный суд РФ разъяснит, как правильно смягчать категорию преступления
Москва, 24 апреля. Пленум Верховного суда РФ рассмотрит инструкцию, которая разъяснит судам правила смягчения категории преступления. Об этом сообщают «Известия».
Согласно предложению, смягчить категорию преступления можно будет даже в случае наличия отягчающих обстоятельств. Но для этого необходимо, чтобы соответствующий признак содержался в статье, по которой судят обвиняемого.
Смягчение может применяться для всех осужденных. В том числе в отношении признавших свою вину преступников, и получивших из-за «исключительных обстоятельств» наказание «ниже низшего предела» осужденных. Смягчить категорию преступления может суд любой инстанции
Издание отмечает, что ВС РФ пока не решил, какими будут последствия смягчения категории преступления до небольшой и средней тяжести. В настоящее время осужденные по таким статьям преступники могут рассчитывать на полное освобождение от уголовной ответственности, если совершили преступление впервые и возместили ущерб. Будет ли освобождение от ответственности допустимо в случае смягчения категории деяния Верховный суд пока не решил.