Экс-президент США Буш-старший попал в больницу с инфекцией

Вашингтон, 24 апреля. Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован из-за инфекции. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макгарт.

«Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается», — написал Макгарт.

По данным СМИ, врачи диагностировали у 93-летнего Буша-старшего сепсис и поместили в палату интенсивной терапии.

Экс-президент оказался в больнице вскоре после похорон его супруги Барбары Буш, сообщает Газета.ru. Бывшей первой леди было 92 года. Барбара Буш была супругой бывшего президентом США с 1989 по1993 Джорджа Буша-старшего и матерью руководившего Соединенными Штатами с 2001 по 2009 год Джорджа Буша-младшего.