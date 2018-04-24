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Следователи считают теракт наиболее вероятной версией наезда на людей в Торонто
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    Следователи считают теракт наиболее вероятной версией наезда на людей в Торонто

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    Следователи считают теракт наиболее вероятной версией наезда на людей в Торонто

    Оттава, 24 апреля. Следователи считают теракт наиболее вероятной версией наезда микроавтобуса на пешеходов, в результате которого в канадском Торонто погибли девять человек. Об этом со ссылкой на спецслужбы США сообщает Reuters.

    «Источник сообщил, что нет никаких оснований полагать, что инцидент, во время которого арендованный фургон протаранил толпу, был несчастным случаем», — сообщает агентство.

    Полиция Торонто уже установила, что за рулем сбившего людей фургона находился Алек Минассян. Правоохранительные органы подчеркнули, что ранее Минассян не состоял на учете в полиции.

    Напомним, в понедельник микроавтобус протаранил группу людей. В результате инцидента погибли девять человек, 16 получили травмы. Наезд произошел на перекрестке Йонг-стрит и Финч-авеню, после инцидента водитель фургона попытался скрыться.

    Автор: Виктор Мальцев
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