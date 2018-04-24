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Чиновники занервничали из-за участившихся разговоров Трампа по сотовому телефону
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    Чиновники занервничали из-за участившихся разговоров Трампа по сотовому телефону

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    Чиновники занервничали из-за участившихся разговоров Трампа по сотовому телефону

    Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп в последнее время стал слишком часто пользоваться персональным сотовым телефоном для общения со сторонними советниками, что вызывает тревогу у сотрудников аппарата Белого дома. 

    Как сообщила со ссылкой на источники в администрации телекомпания CNN, Трамп стал пользоваться персональным телефоном «гораздо чаще в последнее время». По данным источника, серия приватных телефонных бесед президента «стала новым развитием» событий.

    По данным телекомпании, ранее Трамп связывался с нужными ему людьми в основном со служебных стационарных телефонов. Это позволяло руководителю аппарата сотрудников Белого дома отставному генералу Джону Келли вести учет звонков президента и знать, с кем именно тот говорил. Теперь президент стал более скрытен.

    CNN отмечает, что Трамп недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники подчеркивают, что президент привык к более свободному стилю руководства. 

    Чиновники занервничали из-за участившихся разговоров Трампа по сотовому телефону

    Ранее, как сообщал портал URA.RU, эксперты выразили обеспокоенность из-за того, что Трамп раздает мировым лидерам свой номер мобильного телефона и просит связываться с ним лично. 

    Автор: Олеся Волкова
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