Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Вашингтон, 24 апреля. Кандидатура бывшего директора ЦРУ Майк Помпео была одобрена профильным комитетом сената США на пост госсекретаря США. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным СМИ, комитет вынес решение в пользу Помпео во многом благодаря тому, что сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, который первоначально собирался голосовать против Помпео, изменил свое решение.

Следующим этапом, как пишет «Газета.ru», назначение нового госсекретаря должен рассмотреть полный состав сената США. Заседание, посвященное этому вопросу, должно состояться еще до конца недели.

Ранее о необходимости как можно скорее получить одобрение кандидатуры Помпео от верхней палаты конгресса США заявлял президент США Дональд Трамп. Он же, помимо этого, обвинил сенаторов-демократов в попытке затянуть утверждение Помпео на должность главы Госдепартамента США.