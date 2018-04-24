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Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник
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    Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник

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    Российские дипломаты покинут резиденцию генконсула в Сиэтле в срок – консул-советник

    Сиэтл, 24 апреля. Сборы сотрудников российского генконсульства в Сиэтле завершены; резиденция генконсула в городе будет окончательно закрыта в 10 часов утра (20.00 мск). Об этом сообщает консул-советник Халит Айсин.

    Требование США закрыть консульство в Сиэтле было озвучено 2 апреля. Кроме того, Вашингтон потребовал освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Власти США сделали данный шаг одновременно с высылкой 60 российских дипломатов, в качестве ответа на «причастность» России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

    «Колонна отправляется завтра. Сейчас идет погрузка… Мы закроем резиденцию и в 10 утра двинемся», –  приводит РИА Новости слова сказал Айсин.

    Все вещи и документы генконсульства будут доставлены в Вашингтон. Как и планировалось, российский флаг останется на здании, однако какая судьба ждет резиденцию и российский триколор, он сказать затруднился.

     

    Автор: Антон Зарубин
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