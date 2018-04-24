Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

Москва, 24 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «утопией» планы властей Украины вернуть три миллиона своих граждан, которые живут и работают в России.

«Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России. По его словам, в России трудится почти каждый двенадцатый украинец. Эксперты RT отметили, что работа в РФ для многих граждан Украины является единственной возможностью выжить в условиях глубочайшего экономического кризиса на родине.

Комментируя заявление Климкина, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Киев, мягко говоря, при принятии решений не учитывает реалий. Инициативу главы МИДа Украины он назвал «бредом».