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Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев
Россия
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    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

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    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Москва, 24 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «утопией» планы властей Украины вернуть три миллиона своих граждан, которые живут и работают в России.

    «Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды… Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России. По его словам, в России трудится почти каждый двенадцатый украинец. Эксперты RT отметили, что работа в РФ для многих граждан Украины является единственной возможностью выжить в условиях глубочайшего экономического кризиса на родине.

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Комментируя заявление Климкина, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Киев, мягко говоря, при принятии решений не учитывает реалий. Инициативу главы МИДа Украины он назвал «бредом».

    Автор: Олеся Волкова
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